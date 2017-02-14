Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«ПСЖ» - «Барселона». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Барселоной».

Встреча пройдет на «Парк-де-Пренс» в Париже и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

У хозяев поля из-за травмы не сыграют Хавьер Пасторе и Кевин Трапп, а у гостей по той же причине матч пропустят Рафинья, Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Арда Туран и Алеиш Видаль. Также у парижан из-за перебора желтых карточек не сыграет Тиаго Мотта.

Напомним, последний раз команды встречались в апреле 2015 года в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух встреч (5:1) в 1/2 финала вышла «Барселона».

Лига чемпионов
1/8 финала

Матч

ПСЖ - Барселона

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительнойРуй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительнойГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория – о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Андре Гомеш: Матч с «ПСЖ»? Сложно судить о фаворитах, «Барселона» – одна из лучших командАндре Гомеш: Матч с «ПСЖ»? Сложно судить о фаворитах, «Барселона» – одна из лучших командПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель – о предстоящем матче с лиссабонской «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Луис Энрике: Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить жизнь «Барселоне»Луис Энрике: Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить жизнь «Барселоне»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Финал Кубка Испании-2017 состоится в МадридеПо информации AS, в Федерации футбола Испании определились с местом проведения финального матча за Кубок страны.Томас Тухель: «Бавария» Гвардиолы не доставляла удовольствия футбольным романтикамГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель высказался о работе Хосепа Гвардиолы с мюнхенской «Баварией».Касерес может вернуться в «Барселону»Тренерский штаб «Барселоны» в связи с травмой Алейша Видаля начал поиски нового игрока в защитную линию.Роналду из-за травмы пропустил тренировку «Реала»Как сообщает мадридское издание Marca, 32-летний нападающий «Реала» Криштиану Роналду испытывает проблемы со здоровьем.Константин Генич: Думаю, что «Атлетико» созрел для перезагрузкиКонстантин Генич: Думаю, что «Атлетико» созрел для перезагрузкиКомментатор телеканала «Матч ТВ» рассказал, как переживает из-за отсутствия испанской примеры на отечественном ТВ и о ближайших играх в ЛЧ.Унаи Эмери: Конечно, «ПСЖ» будет тяжело, но и «Барселоне» придется не легчеГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Люка Динь: У меня нет реваншистских чувств по отношению к «ПСЖ»Защитник «Барселоны» Люка Динь поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что ранее он выступал за парижский клуб.Лига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделеЛига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделе«Советский спорт» рассказывает о главных спортивных событиях недели.УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов (фото)На официальном сайте УЕФА представлен мяч, который будет использоваться на финале Лиги чемпионов нынешнего сезона. Производитель мяча – компания Аdidas.Россия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентовРоссия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентовВ ближайшие пару месяцев, а может, и недель станет известно, на каком месте в таблице коэффициентов УЕФА финиширует Россия.Альбер Круза: Уже во вторник Эмери знал, кого выставит в субботу тренер соперника…Бывший игрок «Альмерии» о том, как Унаи Эмери впервые как тренер противостоял «Барселоне».Мануэль значит «мужчина» и «хорошо». Инструкция УЕФА для телекомментаторовМануэль значит «мужчина» и «хорошо». Инструкция УЕФА для телекомментаторовВ УЕФА накануне рестарта Лиги чемпионов решили облегчить жизнь англоязычным комментаторам. «Советский спорт» рассказывает, как.«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса«Ювентус» и «ПСЖ» проявляют интерес к нападающему английского «Арсенала» Алексису Санчесу.«Барселона» может выкупить Деулофеу у «Эвертона» в следующем сезонеПолузащитник Жерар Деулофеу может вернуться в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселоне» разрешат подписать нового игрока на замену ВидалюЗащитник «Барселоны» Алеиш Видаль выбыл до конца сезона. В связи с этим Ла Лига пойдет на уступке команде.Альваро Мората: Победить «Наполи» будет особенно приятно из-за моего прошлого в «Ювентусе»Форвард «Реала» Альваро Мората, выступавший два года в «Ювентусе», высказался о матчах с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главные новости
Футбол
Футболисты «Зенита» провели тренировку на базе сборной Бельгии
Футбол
Радимов – Широкову: Рома, расслабься. Иди и вкалывай на благо отечественного футбола
Футбол
Хосеп Гвардиола: Отставание от «Челси» по-прежнему очень велико
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и поднялся на вторую строчку в АПЛ
Футбол
Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Лацио»
Футбол
«Эйбар» разгромил «Гранаду», забив четыре безответных мяча
Футбол
Тарас Бурлак: «Рубин» точил зуб на «Спартак», мы вышли с хорошей мотивацией
Бокс
Адвокат Поветкина: Дата начала второй части суда – не раньше апреля-мая
Футбол
Луис Энрике: Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить жизнь «Барселоне»
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Телезрители подтвердят – ничего плохого в репортажах про чехов я не говорил!
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости