«ПСЖ» - «Барселона». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Барселоной».

Встреча пройдет на «Парк-де-Пренс» в Париже и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

У хозяев поля из-за травмы не сыграют Хавьер Пасторе и Кевин Трапп, а у гостей по той же причине матч пропустят Рафинья, Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Арда Туран и Алеиш Видаль. Также у парижан из-за перебора желтых карточек не сыграет Тиаго Мотта.

Напомним, последний раз команды встречались в апреле 2015 года в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух встреч (5:1) в 1/2 финала вышла «Барселона».

Лига чемпионов

1/8 финала

