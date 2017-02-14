«ПСЖ» - «Барселона». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари
Сен-Жермен» сыграет с «Барселоной».
Встреча пройдет на «Парк-де-Пренс» в Париже и начнется
в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
У хозяев поля из-за травмы не сыграют Хавьер Пасторе и
Кевин Трапп, а у гостей по той же причине матч пропустят Рафинья, Хавьер
Маскерано, Жерар Пике, Арда Туран и Алеиш Видаль. Также у парижан из-за перебора
желтых карточек не сыграет Тиаго Мотта.
Напомним, последний раз команды встречались в апреле 2015 года в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух встреч (5:1) в 1/2 финала вышла «Барселона».
Лига чемпионов
1/8 финала
Матч
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция
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