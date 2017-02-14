«Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд). Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет
с дортмундской «Боруссией».
Встреча пройдет на «Эстадио да Луж» в Лиссабоне и начнется
в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
У хозяев поля из-за травмы точно не сыграют Алехандро
Гримальдо, Андре Орта, Элизеу и Жонас, а у гостей по той же причине матч
пропустят Нури Шахин и Свен Бендер.
Лига
чемпионов
1/8 финала
Матч
Место и дата
14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
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