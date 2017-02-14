«Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд). Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с дортмундской «Боруссией».

Встреча пройдет на «Эстадио да Луж» в Лиссабоне и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

У хозяев поля из-за травмы точно не сыграют Алехандро Гримальдо, Андре Орта, Элизеу и Жонас, а у гостей по той же причине матч пропустят Нури Шахин и Свен Бендер.

Лига чемпионов

1/8 финала