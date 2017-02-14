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ЛЧ. 1/8 финала. «Бенфика» примет «Боруссию» (Д), «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч

Бенфика - Боруссия

Место и дата

14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Матч

ПСЖ - Барселона

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

Матч

Бавария - Арсенал

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

Матч

Реал - Наполи

Место и дата

15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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