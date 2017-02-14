ЛЧ. 1/8 финала. «Бенфика» примет «Боруссию» (Д), «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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