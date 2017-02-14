20 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс»
Источник: Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем
льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 2:3.
В составе победителей голами отметились Дэн Жирарди, Кевин
Хейз и Джимми Веси, а у хозяев льда шайбы забросили Брэндон Дубински и Ник
Фолиньо.
Российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский
отразил 20 из 23 бросков.
Обе команды с 75-ю очками делят между собой третье и четвертое
место в Восточной конференции.
В следующем туре «Блю Джекетс» 16 февраля примет «Торонто»,
а команда из Нью-Йорка на следующий день сыграет с «Айлендерс».
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