Олег Кононов: Я вежливо отказался возглавить сборную Белоруссии
Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал
о том, как в разговоре с первым заместителем председателя
Белорусской федерации футбола Сергеем Сафарьяном отказался возглавить сборную
Белоруссии.
«Мы хорошо и обстоятельно
поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться.
Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов
начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе», - цитирует
Кононова «Прессбол».
Напомним, Кононов возглавлял
«Краснодар» с 2013 по 2016 год. С «быками» 50-летний специалист становился
бронзовым призером чемпионата России.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически