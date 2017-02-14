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Олег Кононов: Я вежливо отказался возглавить сборную Белоруссии

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, как в разговоре с первым заместителем председателя Белорусской федерации футбола Сергеем Сафарьяном отказался возглавить сборную Белоруссии.

«Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе», - цитирует Кононова «Прессбол».

Напомним, Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год. С «быками» 50-летний специалист становился бронзовым призером чемпионата России.

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