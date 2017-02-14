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42 шайбы в ворота сборной Турции, ничья «Милана» с «Лацио» и 20 сэйвов Бобровского. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
42 шайбы в ворота сборной Турции, ничья «Милана» с «Лацио» и 20 сэйвов Бобровского. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. Сборная России забросила 42 шайбы в ворота Турции на юношеском Олимпийском фестивале. 

2. «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и поднялся на вторую строчку в АПЛ.

3. Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Лацио».

4.  «Эйбар» разгромил «Гранаду», забив четыре безответных мяча.

5. Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отказался возглавить сборную Белоруссии.

6. Полузащитник «Суонси» Натан Дайер выбыл до конца сезона из-за травмы лодыжки.

7. Экс-голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски войдет в тренерский штаб «Легии».

8. Футболисты «Зенита» провели тренировку на базе сборной Бельгии.

9.  20 сэйвов Сергея Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс».

10.  Гонщик Константин Терещенко стал третьим российский пилотом предстоящего сезона Формулы 3.5 v8.

Блог дня: Пять игроков сборной России, которые скоро могут оказаться в СКА.

Цитата дня: «Рома, расслабься. Иди и вкалывай на благо отечественного футбола», - Владислав Радимов – Роману Широкову.

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