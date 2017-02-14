42 шайбы в ворота сборной Турции, ничья «Милана» с «Лацио» и 20 сэйвов Бобровского. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.
1. Сборная России забросила 42 шайбы в ворота Турции на юношеском
Олимпийском фестивале.
2. «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и поднялся на вторую
строчку в АПЛ.
3. Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения в
матче с «Лацио».
4. «Эйбар»
разгромил «Гранаду», забив четыре безответных мяча.
5. Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отказался
возглавить сборную Белоруссии.
6. Полузащитник «Суонси» Натан Дайер выбыл до конца сезона
из-за травмы лодыжки.
7. Экс-голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски войдет в
тренерский штаб «Легии».
8. Футболисты «Зенита» провели тренировку на базе сборной
Бельгии.
9. 20 сэйвов Сергея
Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс».
10. Гонщик Константин
Терещенко стал третьим российский пилотом предстоящего сезона Формулы 3.5 v8.
Блог дня: Пять игроков сборной России, которые скоро могут оказаться в СКА.
Цитата дня: «Рома, расслабься. Иди и вкалывай на благо отечественного футбола», - Владислав Радимов – Роману Широкову.
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