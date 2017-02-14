«Аризона» на выезде разгромила «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду проиграл «Аризоне» со счетом 0:5.

В составе победителей дубль оформил Кристиан Дворак и по разу отметились Мартин Ганзал, Джордан Мартинук и Люк Шенн.

«Калгари» с 59-ю очками занимает девятое место в Западной конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе 45 баллов.

В следующем туре «Флэймз» 16 февраля примет «Филадельфию», а «Кайоты» днем ранее на выезде сыграют с «Эдмонтоном».

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