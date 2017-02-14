«Аризона» на выезде разгромила «Калгари»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем
льду проиграл «Аризоне» со счетом 0:5.
В составе победителей дубль оформил Кристиан Дворак и по
разу отметились Мартин Ганзал, Джордан Мартинук и Люк Шенн.
«Калгари» с 59-ю очками занимает девятое место в Западной
конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе
45 баллов.
В следующем туре «Флэймз» 16 февраля примет «Филадельфию»,
а «Кайоты» днем ранее на выезде сыграют с «Эдмонтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Калгари - Аризона - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы:
Ханзал (Врбата, Доми), 6:45 (0:1). Дворак (Экман-Ларссон, Перлини), 22:38 (0:2). Мартинук (Уайт, Мёрфи), 24:04 (0:3). Уайт (Шенн, Дворак), 31:08 (0:4). Дворак (Доун, Шенн), 42:12 (0:5).
Место и дата
14 февраля 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция