«Денвер» обыграл «Голден Стэйт»
В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Денвера» со счетом 110:132.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Денвера» Хуанхо Эрнангомес, набравший 27 очков и совершивший 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» лучшим с 25 очками оказался Кевин Дюрант.
«Голден Стэйт» по-прежнему лидирует в Западной конференции, «Денвер» занимает восьмую строчку. Это поражение стало девятым для «Уорриорз» в регулярном сезоне НБА.
Матч
Денвер - Голден Стэйт - 132:110
Место и дата
14 февраля 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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