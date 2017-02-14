Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Денвер» обыграл «Голден Стэйт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Денвера» со счетом 110:132.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Денвера» Хуанхо Эрнангомес, набравший 27 очков и совершивший 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» лучшим с 25 очками оказался Кевин Дюрант.

«Голден Стэйт» по-прежнему лидирует в Западной конференции, «Денвер» занимает восьмую строчку. Это поражение стало девятым для «Уорриорз» в регулярном сезоне НБА. 

Матч

Денвер - Голден Стэйт - 132:110

Место и дата

14 февраля 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Финикс» проиграл «Нью-Орлеан», «Юта» уступила «Клипперс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.Леброн Джеймс и Блейк Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБАФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс и нападающий Клипперс» Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.НБА. «Торонто» проиграл «Детройту», «Сакраменто» победил «Нью-Орлеан» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Детройт» на выезде обыграл «Торонто»В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» проиграл «Детройту» со счетом 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36).Останется ли Мозгов в «Лейкерс»? Колонка Дмитрия ДонскогоОстанется ли Мозгов в «Лейкерс»? Колонка Дмитрия ДонскогоОбозреватель Дмитрий Донской подробнее разбирает коллизию.Бывший центровой «Бостона» Фаб Мело скончался в возрасте 26 летБывший центровой «Бостон Селтикс» Фаб Мело умер в минувшую субботу в Бразилии. Ему было всего 26 лет.НБА. «Даллас» разгромил «Орландо», «Юта» уступила «Бостону» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.Фанаты «Оклахомы» освистали Кевина ДюрантаБолельщики клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» освистали бывшего лидера команды Кевина Дюранта, ныне выступающего за «Голден Стэйт».Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очковФорвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, сделавшим трипл-дабл, не набрав 10 очков.НБА. «Сакраменто» обыграл «Атланту», «Финикс» - «Чикаго» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» без Мозгова обыграл на выезде «Милуоки»В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19).«Лейкерс» хочет обменять МозговаРуководство «Лейкерс» планирует расстаться с российским центровым Тимофеем Мозговым.Андрей Кириленко: Ситуация с Мозговым напрягаетПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что его напрягает ситуация, в которой оказался российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов.НБА. «Шарлотт» уступил «Хьюстону», «Портленд» - «Бостон» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».НБА. «Голден Стэйт» победил «Чикаго», «Сакраменто» обыграл «Бостон» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.«Лейкерс» без Мозгова проиграл на выезде «Детройту»В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 121:107 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32).Главное недоразумение НБА. Почему провалился «Бруклин»Главное недоразумение НБА. Почему провалился «Бруклин»Первая половина регулярного чемпионата НБА практически завершилась, а команда «Бруклин Нетс» пока не может выиграть и десяти матчей.НБА. «Шарлотт» обыграл «Бруклин» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».Тимофей Мозгов: Трамп пытается выстроить хорошие отношения с Россией, и что же в этом плохого?Центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился своим взглядом на политику нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.Владимир Гомельский: Мозгов не заслужил авторитета у партнеровВладимир Гомельский: Мозгов не заслужил авторитета у партнеровЭксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский рассуждает о причинах подобного решения Люка Уолтона.
Главные новости
Футбол
42 шайбы в ворота сборной Турции, ничья «Милана» с «Лацио» и 20 сэйвов Бобровского. Главные новости утра
Хоккей
«Аризона» на выезде разгромила «Калгари»
Футбол
Олег Кононов: Я вежливо отказался возглавить сборную Белоруссии
Хоккей
20 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс»
Футбол
Футболисты «Зенита» провели тренировку на базе сборной Бельгии
Футбол
Радимов – Широкову: Иди и вкалывай на благо отечественного футбола
Футбол
Хосеп Гвардиола: Отставание от «Челси» по-прежнему очень велико
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и поднялся на вторую строчку в АПЛ
Футбол
Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Лацио»
Футбол
«Эйбар» разгромил «Гранаду», забив четыре безответных мяча
все новости
Денвер
Денверкалендарьстатистика
Голден Стэйт
Голден Стэйткалендарьстатистика
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости