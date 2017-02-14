Александр Кравцов: Не вникая в суть происходящего, чехи пытаются кого-то в чем-то обвинить

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал обвинения чешской сборной в адрес российской стороны.

- Не вникая в суть происходящего, чешские спортсмены и тренерский штаб пытаются кого-то в чем-то обвинить. России будет тяжело, но ждем взвешенное решение, - сказал Кравцов в эфире «Матч ТВ».

По поводу того, что России пришлось отказаться от проведения Кубка и чемпионата мира среди юниоров, он сказал следующее:

- Мне пытаются инкриминировать обвинения, что России добровольно отдала юниорский Кубок мира и чемпионат мира. Но мы написали письмо, что в условиях, когда на спортивных сооружениях мораль, этика и спортивный дух подменяются бойкотами, полосканием и злопыхательства, нецелесообразно проводить подобные мероприятия, - добавил Кравцов.

Ранее тренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарш заявил, что в адрес команды поступают угрозы. Он считает, что в этом виноват комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Как сообщил помощник главного тренера Зденек Витек, биатлонистка Габриэла Коукалова находится в номере и никуда не выходит, опасаясь за свою безопасность. Также сообщается, что Коукаловой, Михалу Шлезингру и президенту Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзе поступают угрозы на русском языке. В частности, Хамзе пришло сообщение с текстом «это не закончится для вас хорошо». Рыбарш отметил, что в связи с этим приняты все необходимые меры безопасности.

