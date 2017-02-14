Емельяненко завершит карьеру после истечения срока контракта с Bellator

Российский боец Федор Емельяненко сообщил, что планирует завершить карьеру после истечения срока контракта с Bellator.

- Я хотел бы закончить свою карьеру в Bellator. Хочу работать в соответствии с моим контрактом. Для меня очень важны отношения между людьми. Я высоко ценю наши отношения со Скоттом Кокером (глава Bellator), поэтому, скорее всего, завершу карьеру именно в этой организации, - цитирует Емельяненко MmaMania.

Напомним, Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с организацией Bellator.

Дебют Федора в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион, который на данный момент провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.