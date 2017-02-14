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«Денвер» претендует на Теодосича

Источник:  Novosti.rsКомментарии

«Денвер» хочет приобрести сербского защитника ЦСКА Милоша Теодосича, сообщает novosti.rs.

По информации источника, клуб из НБА постарается подписать 29-летнего баскетболиста летом, когда он станет свободным агентом. В «Денвере»  уже выступает партнер Теодосича по сборной Сербии Никола Йокич. Еще интерес к Теодосичу проявляют «Юта» и «Сан-Антонио». 

Контракт Теодосича с ЦСКА истекает по окончании сезона. Разыгрывающий выступает за московский клуб с 2011 года и за это время стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и победителем Евролиги сезона-2015/16. 

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