«Денвер» претендует на Теодосича

«Денвер» хочет приобрести сербского защитника ЦСКА Милоша Теодосича, сообщает novosti.rs.

По информации источника, клуб из НБА постарается подписать 29-летнего баскетболиста летом, когда он станет свободным агентом. В «Денвере» уже выступает партнер Теодосича по сборной Сербии Никола Йокич. Еще интерес к Теодосичу проявляют «Юта» и «Сан-Антонио».

Контракт Теодосича с ЦСКА истекает по окончании сезона. Разыгрывающий выступает за московский клуб с 2011 года и за это время стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и победителем Евролиги сезона-2015/16.