Рамазан Эмеев: В M-1 придумали действительно интересный проект
Действующий
чемпион M-1 в среднем весе Рамазан Эмеев
прокомментировал предстоящий бой между
представителями околофутбольного
движения Артуром Тюльпаровым и Дмитрием
Тебекиным на международном турнире M-1
Challenge 74.
«На самом деле в М-1 придумали действительно что-то интересное. Я думаю, будет правильно, если болельщики футбольных команд будут драться между собой на профессиональных турнирах и выяснять в бою по правилам, чьи фанаты сильнее,. Если в этот проект будут вкладываться, думаю, у него есть будущее, тем более у нас очень любят футбол. Я за хороший бой!», - сказал Эмеев.
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