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Рамазан Эмеев: В M-1 придумали действительно интересный проект

Источник:  Mix FightКомментарии

Действующий чемпион M-1 в среднем весе Рамазан Эмеев прокомментировал предстоящий бой между представителями околофутбольного движения Артуром Тюльпаровым и Дмитрием Тебекиным на международном турнире M-1 Challenge 74.

«На самом деле в М-1 придумали действительно что-то интересное. Я думаю, будет правильно, если болельщики футбольных команд будут драться между собой на профессиональных турнирах и выяснять в бою по правилам, чьи фанаты сильнее,. Если в этот проект будут вкладываться, думаю, у него есть будущее, тем более у нас очень любят футбол. Я за хороший бой!», - сказал Эмеев.

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