Штырков встретится с Уоллесом, Айвел травмирован
Соперник российского бойца Ивана Штыркова Гилберт Айвел получил травму и не сможет выйти в ринг 18 февраля в Челябинске.
Вместо
него с россиянином подерется 35-летний
американский боец Родни Уоллес, который
за свою карьеру провел 39 боев (26 побед,
13 поражений).
В январе 2017 года Родни Уоллес бился в Грозном и дал достойный бой не имеющему поражений российскому проспекту Шамилю Гамзатову, победившему раздельным решением судей.
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