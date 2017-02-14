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Вице-губернатор: Санкт-Петербург несет ответственность перед ФИФА за стадион на Крестовском острове

Источник:  Twitter.comКомментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что ответственность перед ФИФА за стадион на Крестовском острове несут Россия и город.

«Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где клуба (ФК «Зенит» - Прим. ТАСС). Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018. Перед ФИФА несут ответственность РФ и город», - написал Албин в твиттере. 

Напомним, все работы на стадионе должны завершиться к 31 марта. На 23 апреля предварительно запланирован первый официальный  матч на арене. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2107, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018. 

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