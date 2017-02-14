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Хаби Алонсо из-за травмы может пропустить матч с «Арсеналом»

Источник:  BildКомментарии

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо может пропустить домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» из-за травмы, сообщает Bild.

35-летний футболист получил травму колена на тренировке в понедельник при столкновении с другим игроком «Баварии»  Хави Мартинесом. О сроках восстановления полузащитника не сообщается. 

В текущем сезоне Алонсо провел в бундеслиге 18 матчей за «Баварию» и забил три мяча.  

Матч «Бавария» - «Арсенал» пройдет завтра в 22:45 мск. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта. 

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