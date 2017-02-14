«Спартак» подписал контракт с замбийцем Сакалой

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, находящийся на просмотре в «Спартаке-2», подписал контракт с красно-белыми, сообщает soka25east.com.

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на три года. Сумма трансфера составила 150 тысяч евро. Футболист уже прошел медицинское обследование в Южной Африке. Планируется, что нападающий будет выступать за «Спартак-2».

– Это невероятно. Я даже не могу поверить в то, что это правда. Я поставил для себя высокие цели и постараюсь их достичь. Многие говорят, что футболисты из Западной Африки ничего не добиваются в Европе, я хочу доказать обратное, хочу, чтобы Замбия мной гордилась, – сказал Сакала.

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