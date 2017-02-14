Салимгерей Расулов: Емельяненко надо уверенно сделать то, что умеет лучше всех – выиграть досрочно и красиво
Бывший чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что Федор Емельяненко является фаворитом в поединке против Мэтта Митриона.
«Для меня всегда фаворит Федер. Всегда жду, что он закончит бой до срочно. Каждый боец тяжелого веса опасен, у нас один удар решает исход боя. Емельяненко надо выйти в октагон и уверенно сделать то, что умеет лучше всех - выиграть досрочно и красиво», - сказал Расулов «Советскому спорту».
Напомним, что бой Емельяненко — Митрион возглавляет турнир Bellator 172, который состоится 19 февраля.
«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям. Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона
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