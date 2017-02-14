Яна Куницкая: Мне кажется, что основная проблема Федора заключается в его подготовке
Российская девушка-боец ММА Яна Куницкая считает, что бой Федор Емельяненко — Мэтт Митрион получится интересным.
«Считаю, что в этом поединке шансы равны - 50 на 50. Скорее всего, бой закончится досрочно. После неоднозначной победы на Мальдонадо, Федору необходимо выигрывать уверенно. В свою очередь, Митриону победа над бойцом с громким именем даст большой толчок в карьере, поэтому он тоже сильно мотивирован. Конечно, на стороне Федора опыт, но как мы видели в предыдущих боях, ему не всегда получается использовать свои преимущества. В любом случае нас ожидает интересный поединок и победу сложно предугадать. Мне кажется, что основная проблема Федора заключается в его подготовке. ММА развивается семимильными шагами, и если твой лагерь не меняется из года в год, то тебя неминуемо ждут проблемы», - сказала Яна Куницкая «Советскому спорту».
Напомним, что бой Емельяненко — Митрион возглавляет турнир Bellator 172, который состоится 19 февраля.
«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям. Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона