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Смит догнал Хабибулина и Брызгалова по матчам «на ноль» в «Аризоне»

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Аризоны» Майк Смит отразил 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:0) и провел 21-ю игру «на ноль» в составе «койотов».

Это позволило 34-летнему канадцу сравняться по числу «сухих матчей» за клуб с российскими голкиперами Николаем Хабибулиным и Ильей Брызгаловым, которые являются рекордсменами «койотов».

Напомним, Хабибулин играл за «Виннипег» / «Финикс» с 1994 по 1999 годы, а Брызгалов – с 2007 по 2011 годы.

Смит перешел в «Финикс» в 2011 году из «Тампы-Бэй». Ранее он также выступал за «Даллас».

В нынешнем сезоне голкипер стал участником Матча всех звезд НХЛ. В понедельник Смит был признан первой звездой дня.

Матч

Калгари - Аризона - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы:

Ханзал (Врбата, Доми), 6:45 (0:1). Дворак (Экман-Ларссон, Перлини), 22:38 (0:2). Мартинук (Уайт, Мёрфи), 24:04 (0:3). Уайт (Шенн, Дворак), 31:08 (0:4). Дворак (Доун, Шенн), 42:12 (0:5).

Место и дата

14 февраля 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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