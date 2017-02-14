Смит догнал Хабибулина и Брызгалова по матчам «на ноль» в «Аризоне»

Голкипер «Аризоны» Майк Смит отразил 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:0) и провел 21-ю игру «на ноль» в составе «койотов».

Это позволило 34-летнему канадцу сравняться по числу «сухих матчей» за клуб с российскими голкиперами Николаем Хабибулиным и Ильей Брызгаловым, которые являются рекордсменами «койотов».

Напомним, Хабибулин играл за «Виннипег» / «Финикс» с 1994 по 1999 годы, а Брызгалов – с 2007 по 2011 годы.

Смит перешел в «Финикс» в 2011 году из «Тампы-Бэй». Ранее он также выступал за «Даллас».

В нынешнем сезоне голкипер стал участником Матча всех звезд НХЛ. В понедельник Смит был признан первой звездой дня.