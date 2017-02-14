Илья Воробьев: Странно, что некоторые заранее отдают Кубок Гагарина СКА. Плей-офф – это совсем другое

Главный тренер «Металлурга» (Магнитогорск) Илья Воробьев оценил важность победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился мнением о том, что армейцев считают главными фаворитами Кубка Гагарина.

– Победа над СКА в преддверии старта плей-офф – это большое дело для «Магнитки» в плане уверенности?

– Любая победа придает уверенность, а победа над сильным соперником дает чуть больше. Та игра действительно получилась классная, что говорить.

– Понимаете, что многим этой победой «Металлург» подарил надежду, что в этом сезоне еще не все решено? Ведь Кубок Гагарина еще до начала сезона многие поспешили вручить СКА.

– Странно это все, как вообще можно что-то загадывать, говорить о предрешенности? Я много раз говорил, что плей-офф – это совсем другое. Это, если хотите, отдельная война, где каждый раунд – это новое сражение, каждый матч – битва. Почему-то в НХЛ ведь никто не загадывает, правильно? Поэтому посмотрим, точно можно сказать только то, что весной будет интересно, – приводит слова Воробьева «Р-Спорт».

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 СКА и «Магнитка» встречались дважды. 27 августа в Петербурге победу одержал СКА (4:2), а 3 февраля в Магнитогорске по буллитам выиграл «Металлург» (5:4 Б).

Армейцы лидируют в Западной конференции, имея в активе 131 очко после 57 матчей. Магнитогорцы набрали в 58 играх 122 очка и расположились на первом месте в Восточной конференции. СКА проведет ближайший матч 14 февраля в Петербурге против «Спартака». «Металлург» днем позже встретится в Челябинске с «Трактором».

«Магнитка» – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016). СКА завоевал этот трофей в 2015-м.

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