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Кристоф Жалле: Все шло нормально до выхода Месси, мы видели, что «Барселона» в панике…

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-защитник «ПСЖ» Кристоф Жалле вспоминает матч в Барселоне в 2013 году (1:1), когда парижский клуб чуть было не выбил каталонцев из Лиги чемпионов.   

«Наш план состоял в тотальном прессинге, чтобы отодвинуть игру как можно дальше от своих ворот, – рассказал Жалле газете L'Équipe об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в апреле 2013 года в Барселоне (первый матч завершился вничью 2:2 – прим. ред.). – Каких-то острых моментов они в первом тайме не создали, и появилась надежда – а ведь мы можем и победить. В перерыве тренер нам сказал, что нет ничего невозможного, что у нас получится, что у него есть такое предчувствие… Когда Пасторе забил (на 50-й минуте – прим. ред.), на этом огромном заполненном стадионе разразилась кладбищенская тишина. И вдруг взорвалась группа наших болельщиков 2 000 человек из Парижа! И в эти несколько секунд было чувство, как будто мы у себя дома и что вот-вот мы совершим подвиг. Все шло нормально до выхода Месси. «Барселона» занервничала, потеряла свою игру И вот я вижу, как встает со скамейки Месси. Даже на одной ноге, я знал, он может все изменить. И действительно, против нас заиграла совсем другая команда. А мы немного сдрейфили. Я тысячу раз просмотрел этот момент. Месси делает прекрасную передачу, мяч у Педро, я выхожу на него, он бьет, мяч пролетает между моих ног и оказывается в воротах. Мне казалось, что даже листок не пролетит между моих ног. Такое было разочарование! До конца матча оставалось двадцать минут, и с каждой минутой возникало ощущение, что это конец. В раздевалке после матча все сидели, как убитые. У кого-то наворачивались слезы, и такая стояла тишина…»

Напомним, что сегодня «ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Матч

ПСЖ - Барселона

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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