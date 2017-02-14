Антон Шипулин: Мы пообщались с Фуркадом, поняли друг друга

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своих взаимоотношениях с Мартеном Фуркадом и об обвинениях России в системном применении допинга.

«У нас с ним были проблемы, но теперь все осталось в прошлом, – заявил Шипулин газете L’Equipe. – Пообщались, поняли друг друга и нашли выход из ситуации. В некотором роде я даже рад, что все это произошло, это позволило прояснить наши позиции».

Что касается доклада Макларена о системном применении допинга в России, Шипулин сказал: «Это было декларировано как доклад, но мне показалось, что это никакой не доклад, а фантастический фильм. Чтобы принимать какие-то санкции, надо иметь доказательства, а вот их как раз я не увидел в докладе. Надеюсь, дальнейшее расследование будет честным, и наша страна найдет весомые аргументы в доказательства своей невиновности».

Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки. 11 февраля Фуркад и Шипулин объявили, что они решили помириться.