Гари Невилл: Думаю, Марсьяль только сейчас понял, что может стать звездой в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру форварда Антони Марсьяля в матче 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» и оценил перспективы 21-летнего француза в клубе.

«Он был очень хорош, – приводит Sky Sports слова Невилла. – Для него здорово, что он так сыграл, выйдя в стартовом составе. У «Юнайтед» насыщенный календарь, поэтому он будет получать игровое время, и фанатам он нравится.

Тренер дал ему шанс, нужно его использовать. Этот клуб может стать лучшим в мире для тебя и сделать из тебя звезду. Мне кажется, он только сейчас осознал это.

По деньгам трансфер Марсьяля стал крупной сделкой. И он по-прежнему молод. Однако у него колоссальный талант. И он может стать кем захочет. В субботу он многое делал правильно».

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 14 матчей в премьер-лиге, и в десяти из них выходил в стартовом составе. На его счету три гола и четыре голевые передачи.

В матче с «Уотфордом» Марсьяль сделал голевую передачу и забил второй гол.