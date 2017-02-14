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Гари Невилл: Думаю, Марсьяль только сейчас понял, что может стать звездой в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру форварда Антони Марсьяля в матче 25-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» и оценил перспективы 21-летнего француза в клубе.

«Он был очень хорош, – приводит Sky Sports слова Невилла. – Для него здорово, что он так сыграл, выйдя в стартовом составе. У «Юнайтед» насыщенный календарь, поэтому он будет получать игровое время, и фанатам он нравится.

Тренер дал ему шанс, нужно его использовать. Этот клуб может стать лучшим в мире для тебя и сделать из тебя звезду. Мне кажется, он только сейчас осознал это.

По деньгам трансфер Марсьяля стал крупной сделкой. И он по-прежнему молод. Однако у него колоссальный талант. И он может стать кем захочет. В субботу он многое делал правильно».

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 14 матчей в премьер-лиге, и в десяти из них выходил в стартовом составе. На его счету три гола и четыре голевые передачи.

В матче с «Уотфордом» Марсьяль сделал голевую передачу и забил второй гол.

Матч

Манчестер Юнайтед - Уотфорд - 2:0 (1:0)

Голы

Мата 32 (1:0). Марсьяль 60 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович

Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос (Янмат, 46), Холебас, Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Капу, Клеверли, Дини, Ньянг, Сарате (Окака Чука, 74)

Предупреждения:

Валенсия, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 февраля 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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