«Кайрат» интересуется нападающим «Анжи» Боли

Нападающий «Анжи» Янник Боли попал в сферу интересов алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Локомотива». Последние два с половиной сезона Боли выступал за «Анжи». За дагестанский клуб Янник отыграл 39 матчей, забил 11 голов. В активе нападающего есть одна игра в составе сборной Кот-д'Ивуара.

Напомним, что в январе состав «Кайрата» уже пополнил экс-игрок «Анжи» - хорват Иво Иличевич.

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

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