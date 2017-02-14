Александр Логинов: Совершенно не обращаю внимания на разговоры

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, в чем находил мотивацию для тренировок во время дисквалификации, а также о своем отношении к реакции соперников на его возвращение.

– Каково это – два года тренироваться в одиночку? Не было мыслей о завершении карьеры?

– Я думал лишь о том, что люблю биатлон, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Логинова. – Понимал, что на тот момент еще не достиг того, чего хотел. Я решил усердно работать, чтобы показывать высокие результаты после возвращения.

– Это же как нужно любить биатлон…

– У меня есть большая мотивация. В любом деле же так – если тебе не нравится, нужно бросать. Я получаю максимум удовольствия от биатлона.

– Ваше возвращение сопроводила целая истерика со стороны иностранных спортсменов, хотя по всем правилам вы уже отбыли наказание на законных основаниях. Подобный фон мешал?

– Я не читаю материалы в интернете. У меня установлен Инстаграм, где про меня писал Мартен Фуркад, но разобраться с социальной сетью пока не доходят руки. Конечно, иногда друзья присылали мне какие-то высказывания. Я читал их, но никак не реагировал. Совершенно не обращаю внимания на разговоры.

Напомним, в конце января Логинов выиграл три золота и одно серебро на чемпионате Европы в Дужниках Здрой, а в прошлый четверг стал бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете.