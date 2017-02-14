Александр Тихонов: Самая большая вина в допинговом скандале – на Бессеберге

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обвинил президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга в допинговых скандалах.

«Самая большая вина в этом скандале – на Андерсе Бессеберге. Хвост не должен управлять собакой. Президент IBU с исполкомом должны были пресечь все эти моменты. Чистый вид спорта был.

Почему три года назад ни о чем не говорили, когда президентом был Прохоров и допинг случился тогда, а не сейчас? Им это не надо было. На данный момент единственная цель – забрать чемпионат мира. Но у них ничего не получится», – приводит слова Тихонова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, конгресс IBU рекомендовал России отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.