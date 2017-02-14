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Допинг-пробы казахстанских биатлонистов на ЧМ оказались отрицательными

Источник:  Vesti.kzКомментарии

Допинг-пробы биатлонистов сборной Казахстана на чемпионате мира в Австрии оказались отрицательными, заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

- Огромная просьба отнестись к спортсменам с уважением. А то сделали скандал, что спортсмены виноваты в допинге. Абсолютно нет. Мы вчера получили уведомление от антидопингового агентства о том, что у наших спортсменов отрицательный результат, то есть они «чистые». Сейчас ждем официального подтверждения WADA в письменном виде, - цитирует Мухамедиулы Vesti.kz. 

9 февраля комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в Хохфильцене, в результате которого обнаружила запрещенные фармакологические препараты. Чемпионат мира в Хохфильцене проходит с 8 по 19 февраля. 
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