Заммэра Москвы: На поле «Лужников» можно играть уже сейчас

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о завершающем этапе реконструкции стадиона «Лужники».

«Все строительные работы в «Лужниках» уже завершены, ведется монтаж инженерного оборудования, заканчивается внутренняя отделка.

У нас нет никаких сомнений в том, что до конца первого полугодия стадион будет сдан, хотя фактически на поле можно играть уже сейчас.

Уже в апреле мы продолжим работы по благоустройству. В будущем нам предстоит разместить на территории комплекса большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны вип-гостей и разгрузки мультимедийного оборудования», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, после реконструкции вместимость «Лужников» увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей, а трибуны будут максимально приближены к полю.

Ранее планировалось, что в первом матче после реконструкции стадиона сыграют сборные России и Бразилии. Однако стороны пока не договорились о срока товарищеского матча.