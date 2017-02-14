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«Молодежка» «Спартака» отправилась на сбор на Кипр

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Сегодня футболисты молодежного состава «Спартака» отправились из аэропорта Шереметьево на Кипр, где завершат подготовку к весенней части чемпионата.

Третий сбор команды, как и предыдущие, пройдет в Айя-Напе и продлится до 26 февраля.

В распоряжении главного тренера «молодежки» Алексея Лунина 23 футболиста: Влад Елеференко, Сергей Лазарев, Максим Актисов, Илья Иванов, Иван Костылев, Олег Красильниченко, Леонид Миронов, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин, Кирилл Феофилактов, Солтмурад Бакаев, Петр Володкин, Назар Гордеочук, Даниил Горовых, Никита Киселев, Михаил Игнатов, Илья Мазуров, Денис Пацев, Кирилл Орехов, Максим Сазонов, Егор Никулин, Данила Прошляков.

В рамках заключительного сбора красно-белые планируют провести два контрольных матча. 18 февраля они сыграют с польским клубом «Вигры» (Сувалки), который на данный момент занимает пятое место во втором по рангу дивизионе своей страны. А 25 февраля спартаковцы сыграют со вторым составом латвийского клуба «Вентспилс». 

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