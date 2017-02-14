Альберт Дураев: Самбо Федора «не прокатит». Закончились времена
Российский боец смешанного стиля Альберт Дураев не верит в победу Федора Емельяненко над Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172.
«Федор в первом раунде будет взрывной. Но кардио решит все. Бой пройдет в стойке и Митрион победит по очкам. Самбо Федора - «не прокатит». Закончились времена, когда можно было в партере что-нибудь придумать», - выразил свое мнение Дураев.
Напомним, что бой Емельяненко — Митрион возглавляет турнир Bellator 172, который состоится 19 февраля.
«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям. Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона
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