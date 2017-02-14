Альберт Дураев: Самбо Федора «не прокатит». Закончились времена

Салимгерей Расулов: Емельяненко надо уверенно сделать то, что умеет лучше всех – выиграть досрочно и красиво

Бывший чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что Федор Емельяненко является фаворитом в поединке против Мэтта Митриона.