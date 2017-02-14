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Джейми Каррагер: «Тоттенхэм» может стать, как «Лидс», который ничего не выиграл

Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру «Тоттенхэма» в матче 25-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

«Шпоры» меня разочаровали, – приводит Sky Sports слова Каррагера. – Они так играли лет 10-15 назад. Это не Почеттино и не его «Тоттенхэм».

Говорю об этом, потому что я большой поклонник этого тренера и его команды. Их просто не запомнят, если в течение 18 месяцев или двух лет они ничего не выиграют.

Я слишком часто вижу, как «Тоттенхэм» проваливается в важных матчах и играет, как 20 лет назад. Это вопрос веры в себя? Или же менталитета, который устоялся в клубе?

Если ничего не поменяется, они могут стать как «Лидс». Фантастический «Лидс» доходил до полуфинала еврокубка, и что? Они ничего не выиграли.

Когда нынешние игроки покинут «Тоттенхэм», у них должно быть что-то, чтобы сказать: «Я выиграл это». Покажите нам ваши медали.

Я не говорю, что они должны стать чемпионами или победителями Лиги чемпионов. Но есть Кубок Англии, есть Лига Европы, выигрывайте эти турниры. С нынешним составом они должны стать лучшими в Лиге Европы.

Но если «Тоттенхэм» не изменит свою статистику в важных матчах, они никогда ничего не выиграют».

Напомним, «Тоттенхэм» занимает третье место в премьер-лиге, отставая на два очка от «Манчестер Сити» и на десять – от «Челси».

Матч

Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:0 (2:0)

Голы

Мане 16 (1:0). Мане 18 (2:0).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клайн, Лаллана, Лейва (Клаван, 81), Коутиньо (Джан, 78), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Мане (Арнольд, 90), Фирмино

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 68), Алли, Дембеле (Сиссоко, 77), Дайер, Ваньяма, Кейн, Сон Хын Мин (Янссен, 83)

Предупреждения:

Хендерсон, 53; Матип, 56; Милнер, 69 - Сон Хын Мин, 28; Кейн, 67; Уинкс, 71; Дайер, 79; Алдервейрелд, 83

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция

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