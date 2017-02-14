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Виталий Мутко: Хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мира

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице премьер правительства РФ Виталий Мутко надеется, что российские биатлонисты поборются за медали в оставшихся гонках на чемпионате мира в Хохфильцене.

- Надеюсь, что к оставшимся гонкам сборная России мобилизуется, и спортсмены, и тренерский штаб, и покажет достойный результат, - сказал Мутко ТАСС. - А мы наших биатлонистов будем только поддерживать, переживать, болеть за них. Они знают, что биатлон в стране любят, команду поддерживают. Конечно, как и всем, мне хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мира. Особенно мужская команда достаточно сбалансирована. Хочется, чтобы ребята реализовали свои возможности, пока им чего-то немножко не хватает. Надеюсь, в оставшихся гонках наши биатлонисты сделают шаг вперед. Что касается женской команды, то в ней было большое обновление. Ира Старых вернулась, мы видим, что она тоже в порядке. Хочется пожелать девчонкам побороться за медали как минимум в эстафете, в индивидуальных гонках. Все мы ждем от российского биатлона достаточно хорошего результата.

Пока сборная России завоевала только одну медаль на чемпионате мира - бронзу в смешанной эстафете. В гонках преследования Ирина Старых и Антон Шипулин заняли четвертые места, остановившись в шаге от пьедестала. 

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене

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