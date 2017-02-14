Нюквист ударил клюшкой по лицу Сперджена (видео)

Форвард «Детройта» Густав Нюквист нанес удар по лицу защитнику «Миннесоты» Джареду Сперджену, сообщает Lenta.ru.

На 15-й минуте первого периода матча команд, который прошел в воскресенье, канадец в углу площадки толкнул шведа, который, поднявшись на ноги, развернулся и ударил соперника клюшкой по лицу.

Нарушение Нюквиста спровоцировало массовую драку. За этот фол 27-летний швед получил двойной малый штраф. Однако департамент безопасности игроков может ужесточить наказание. Слушание по этому делу пройдет в среду. Не исключено, что нападающий «Детройта» будет дисквалифицирован на шесть матчей.

В нынешнем сезоне Нюквист набрал 29 (7+22) очков при показателе полезности «–4» и 14 минутах штрафа.