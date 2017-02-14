Нюквист ударил клюшкой по лицу Сперджена (видео)
Форвард «Детройта»
Густав Нюквист нанес удар по лицу защитнику «Миннесоты» Джареду Сперджену,
сообщает Lenta.ru.
На 15-й минуте первого периода матча команд, который прошел в воскресенье, канадец в углу площадки толкнул шведа, который, поднявшись на ноги, развернулся и ударил соперника клюшкой по лицу.
Нарушение Нюквиста спровоцировало массовую драку. За этот фол 27-летний швед получил двойной малый штраф. Однако департамент безопасности игроков может ужесточить наказание. Слушание по этому делу пройдет в среду. Не исключено, что нападающий «Детройта» будет дисквалифицирован на шесть матчей.
В нынешнем сезоне Нюквист набрал 29 (7+22) очков при показателе полезности «–4» и 14 минутах штрафа.
Матч
Миннесота - Детройт - 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Голы:
Гранлунд (Койву, Олофссон), 13:01 (1:0 - бол.). Нидеррайтер (Койву, Проссер), 15:47 (2:0 - бол.). Манта (Нюквист, Оуллет), 26:56 (2:1). Койл (Поминвилль, Олофссон), 34:14 (3:1). Зеттерберг (Оуллет, Манта), 35:39 (3:2). Паризе (Поминвилль), 43:59 (4:2). Атанасиу (Крунвалль, Дженсен), 44:34 (4:3). Фолин (Койл), 47:20 (5:3). Паризе (Стаал, Сперджен), 50:47 (6:3 - бол.).
Место и дата
12 февраля 23:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция