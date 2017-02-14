Аскар Аскаров: Я вырос на боях Федора Емельяненко

Чемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Аскар Аскаров (8-0) — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

- Для меня фаворитом этого противостояния является Федор. Я вырос на его боях.

- Бой закончится досрочно и мы увидим решение судей?

- Думаю, что мы не увидим все раунды. Это тяжелый вес. Один удар может решить исход.

- Чем Митрион опасен для Федора?

- Он провел много поединков в UFC с топовыми бойцами. Последние бои в Bellator он выиграл нокаутами. Федору не нужно форсировать события. Нужна разведка. Многие считают, что бойцы сразу начнут «рубиться». Хорошо, если Федор выиграет нокаутом или болевым приемом, чтобы не было вопросов, как в последнем бою против Фабио Мальдонадо.

Напомним, что бой Емельяненко — Митрион возглавляет турнир Bellator 172, который состоится 19 февраля.

«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям. Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона