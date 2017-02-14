Шандао не покинет «Анжи» зимой

Агент защитника «Анжи» Шандао Ренато Фигаредо сообщил, что футболист не покинет махачкалинский клуб во время зимнего трансферного окна.

- У Шандао были предложения от других клубов в ходе нынешнего трансферного окна, но ни одно из них нас не устроило. Контракт игрока с клубом будет действовать еще два года, Шандао не собирается покидать клуб этой зимой. Также в апреле он получит итальянский паспорт, который поможет ему в будущем, - сказал Фигаредо ТАСС.

Ранее агент Шандао сообщил, что интерес к защитнику проявляют клубы из Китая и США.

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

В текущем сезоне Шандао провел пять матчей за «Анжи» в РФПЛ.

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