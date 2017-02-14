Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Бегу- : -Касаткина
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Теннис  Янкович- : -Павлюченкова
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Воробьев: Пусть Мозякин и дальше бьет рекорды, а я справлюсь как-нибудь с вопросами о нем

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев высказался о результативности форварда команды Сергея Мозякина.

– Скажите честно, вас Сергей Мозякин еще не утомил?
– А должен?

– Сколько можно рекорды бить?
– Ни разу не утомил, даже наоборот – пусть продолжает, пусть болельщиков радует.

– Вам приходится день за днем про него на вопросы отвечать…
– (Улыбается) Ничего страшного, уж справлюсь как-нибудь. Здесь важно понимать, что он не просто штампует рекорд за рекордом, он вселяет в команду уверенность, ведет ребят к победам.

В нынешнем сезоне Мозякин набрал 84 (47+37) очка, улучшив рекорд КХЛ по результативности за один чемпионат.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Министр спорта Башкирии: Финансирование «Салавата Юлаева» остаетсяМинистр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта заявил, что финансирование «Салавата Юлаева» останется на прежнем уровне, несмотря на покупку «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти».Пустит ли Ткачев Капризова в плей-офф?Пустит ли Ткачев Капризова в плей-офф?Превью игрового дня в КХЛ.Илья Воробьев: Странно, что некоторые заранее отдают Кубок Гагарина СКА. Плей-офф – это совсем другоеГлавный тренер «Металлурга» (Магнитогорск) Илья Воробьев оценил важность победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился мнением о том, что армейцев считают главными фаворитами Кубка Гагарина.КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс», ЦСКА – ХК «Сочи» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.СКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)Сегодня, 14 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет со «Спартаком».Голкипер Майкл Гарнетт после десяти сезонов в ЧР и КХЛ перешел в «Берн»Канадский вратарь Майкл Гарнетт, отыгравший в российской суперлиге и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 10 сезонов, перешел из «Медвешчака» в швейцарский «Берн». Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.«Локомотив» разгромил на домашней арене «Адмирал»оккеисты ярославского «Локомотива» разгромили в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» со счетом 6:1.Алексей Яшин: В финале Кубка Гагарина жду СКА и «Магнитку»Алексей Яшин: В финале Кубка Гагарина жду СКА и «Магнитку»Бывший капитан сборной России рассказал о перспективах нашей команды на Олимпиаде-2018 и фаворитах Кубка Гагарина.Игорь Захаркин: Мои парни очень хорошо знают, как играть против «Ак Барса» и «Лады»Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал, в каком состоянии команда подошла к двум заключительным играм регулярного сезона КХЛ.Евгений Коротков: На «Зеленое дерби» настрой будет хорошийНападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков рассказал о подготовке команды к «Зеленому Дерби».Владислав Третьяк: Надо создать все условия, чтобы Капризов как можно дольше играл в КХЛПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от игры на Шведских играх форварда «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилла Капризова.Лига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделеЛига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделе«Советский спорт» рассказывает о главных спортивных событиях недели.Знарок и Квартальнов, опомнитесь! Здоровье Светлакова на вашей совестиЗнарок и Квартальнов, опомнитесь! Здоровье Светлакова на вашей совестиОбозреватель «Советского спорта» - об очередном сотрясении форварда ЦСКА Андрея Светлакова, форсировавшего в январе свое выздоровление.СКА проиграл «Спартаку» в контрольном матчеСКА и «Спартак» провели контрольный матч в Новогорске, который завершился поражением армейцев по буллитам со счетом 3:4.Федор Малыхин: Морально и физически «Ак Барс» готов к плей-оффНападающий «Ак Барса» Федор Малыхин рассказал о состоянии команды в преддверии матчей за Кубок Гагарина.Борис Майоров: Советую сверстникам забыть про болезниДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, которому сегодня исполнилось 79 лет, рассказал о нехоккейной стороне своей жизни.Зинэтула Билялетдинов: Нам надо нагонять чувство плей-оффГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился от встречи с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ.«Ак Барс» рекомендовал своим болельщикам не ехать в Уфу«Ак Барс» отказался от организации выезда болельщиков в Уфу на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», который состоится 14 февраля, сообщает «БИЗНЕС Online».Илья Воробьев: Капризову сейчас надо успокоиться, а всем нам проявить терпениеТренер сборной России Илья Воробьев оценил дебют нападающего Кирилла Капризова в национальной команде.Гендир ХК «Сочи»: В курсе, что некоторые игроки могут подать заявление в прокуратуру из-за долгов по зарплатеГенеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки могут подать заявления в прокуратуру из-за долгов по зарплате.
Главные новости
Футбол
УЕФА сократил дисквалификацию Гранквиста в Лиге Европы до одного матча
Футбол
Александр Кержаков: Меня печалит место России в рейтинге ФИФА. Это нужно срочно исправлять
Футбол
Шандао не покинет «Анжи» зимой
Биатлон
Виталий Мутко: Хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мира
Биатлон
Дмитрий Губерниев: На меня никто не наезжал по поводу слов в адрес Фуркада
MMA
Альберт Дураев: Самбо Федора «не прокатит». Закончились времена
Футбол
Григорьев присоединился к «Оренбургу»
Футбол
Заммэра Москвы: На поле «Лужников» можно играть уже сейчас
Биатлон
Допинг-пробы казахстанских биатлонистов на ЧМ оказались отрицательными
Биатлон
Александр Тихонов: Самая большая вина в допинговом скандале – на Бессеберге
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Илья Воробьёв
Илья Воробьёввсе новости
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости