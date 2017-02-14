Илья Воробьев: Пусть Мозякин и дальше бьет рекорды, а я справлюсь как-нибудь с вопросами о нем
Главный тренер магнитогорского
«Металлурга» Илья Воробьев высказался о результативности форварда команды
Сергея Мозякина.
– Скажите честно, вас Сергей
Мозякин еще не утомил?
– А должен?
– Сколько можно
рекорды бить?
– Ни разу не утомил, даже наоборот – пусть продолжает, пусть болельщиков радует.
– Вам приходится день
за днем про него на вопросы отвечать…
– (Улыбается) Ничего страшного, уж справлюсь как-нибудь. Здесь важно понимать, что он не просто штампует рекорд за рекордом, он вселяет в команду уверенность, ведет ребят к победам.
В нынешнем сезоне Мозякин набрал 84 (47+37) очка, улучшив рекорд КХЛ по результативности за один чемпионат.
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