Илья Воробьев: Пусть Мозякин и дальше бьет рекорды, а я справлюсь как-нибудь с вопросами о нем

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев высказался о результативности форварда команды Сергея Мозякина.

– Скажите честно, вас Сергей Мозякин еще не утомил?

– А должен?

– Сколько можно рекорды бить?

– Ни разу не утомил, даже наоборот – пусть продолжает, пусть болельщиков радует.

– Вам приходится день за днем про него на вопросы отвечать…

– (Улыбается) Ничего страшного, уж справлюсь как-нибудь. Здесь важно понимать, что он не просто штампует рекорд за рекордом, он вселяет в команду уверенность, ведет ребят к победам.

В нынешнем сезоне Мозякин набрал 84 (47+37) очка, улучшив рекорд КХЛ по результативности за один чемпионат.