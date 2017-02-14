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Александр Кержаков: Меня печалит место России в рейтинге ФИФА. Это нужно срочно исправлять

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своих шансах сыграть за сборную России и месте национальной команды в рейтинге ФИФА.

- Вы сейчас думаете о сборной?
- Конечно, но я реально смотрю на вещи. Чтобы получить вызов в сборную, мне нужно играть больше и лучше. У тренера свои взгляды на развитие национальной команды. Надеюсь, это принесет свои плоды не только на чемпионате мира, но и на Кубке Конфедераций. Место, на котором оказалась наша страна в рейтинге ФИФА, меня печалит. Эту ситуацию нужно срочно исправлять, - цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, последний матч за сборную России Кержаков провел 26 марта. Тогда национальная команда под руководством Леонида Слуцкого обыграла в товарищеском матче сборную Литвы (3:0), а форвард полностью отыграл второй тайм. Всего за российскую сборную 34-летний футболист сыграл 90 матчей и забил 30 голов. Кержаков - лучший бомбардир в истории национальной команды. 

9 февраля ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных, в котором Россия опустилась с 56-го места на 61-е. 

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