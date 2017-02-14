Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Бегу- : -Касаткина
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Теннис  Янкович- : -Павлюченкова
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УЕФА сократил дисквалификацию Гранквиста в Лиге Европы до одного матча

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Сегодня, 14 февраля, поставлена точка в вопросе срока дисквалификации центрального защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста, сообщает официальный сайт команды.

Напомним, что капитан «горожан» был удален с поля в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Ниццы». Решением контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА на шведа было наложено наказание в виде двух матчей дисквалификации. «Краснодар» подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча, поскольку в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не имел намерения играть грубо и вообще в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на футбольном поле.

Апелляционный комитет УЕФА согласился с доводами «Краснодара» и постановил изменить решение контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, снизив срок дисквалификации Гранквиста с двух матчей до одного. Соответствующее письмо сегодня пришло в офис «Краснодара».

Таким образом, капитан «быков» вынужден будет пропустить первый, домашний поединок с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, но сможет принять участие в ответной игре, что пройдет 22 февраля в Стамбуле. 

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Фенербахче»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Не станет «Зенит» в Лиге Европы рвать и метать – у него скоро «Спартак»«Не станет «Зенит» в Лиге Европы рвать и метать – у него скоро «Спартак»В Лиге Европы обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов больше верит в «Ростов», чем в питерский клуб.Футболисты «Зенита» провели тренировку на базе сборной БельгииФутболисты «Зенита» 13 февраля в преддверии матча Лиги Европы против «Андерлехта» провели вечернюю тренировку на базе сборной Бельгии.Александр Бубнов: Вероятность проигрыша «Зенита» «Андерлехту» в Бельгии очень большаяФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Андерлехтом» в первом матче плей-офф Лиги Европы.Александр Кержаков: Остался заниматься индивидуально в Петербурге, чтобы не ехать в Бельгию прицепомНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, почему не поехал на сбор в Бельгию, а также поделился мнением о новичках команды и назначении капитаном Артема Дзюбы.Лига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделеЛига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделе«Советский спорт» рассказывает о главных спортивных событиях недели.Россия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентовРоссия vs Португалия. Решающая схватка в таблице коэффициентовВ ближайшие пару месяцев, а может, и недель станет известно, на каком месте в таблице коэффициентов УЕФА финиширует Россия.Степаненко дисквалифицирован на первый матч Лиги Европы с «Сельтой» из-за попытки «обнулить» карточкиУЕФА дисквалифицировал полузащитника донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты». Причиной стала попытка махинаций с карточками.«Ницца» не сумела обыграть «Ренн» и осталась на третьем месте в чемпионате ФранцииМатч 25-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Ниццей» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Андерлехт» обыграл «Зюлте-Варегем» перед встречей с «Зенитом»«Андерлехт» в матче 26-го тура чемпионата Бельгии дома обыграл «Зюлте-Варегем» со счетом 4:2.«Ростов» начал подготовку к матчу со «Спартой»«Ростов» прибыл в Белек, где пройдет подготовка желто-синих к первому матчу 1/16 плей-офф Лиги Европы.Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?В последнем матче на зимних сборах «Краснодар» разгромил испанскую «Марбелью» – 4:0. «Советский спорт» подводит итоги.Константин Лепехин: Луческу знает, что делаетБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин делится впечатлениями о подготовке «Зенита» к первому матчу с «Андерлехтом» в Лиге Европы.«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате ФранцииМатч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».«Фенербахче» хочет продлить контракт с АдвокатомРуководство «Фенербахче» довольно выступлением команды под руководством Дика Адвоката. Об этом сообщает издание Hurriyet.Первый заместитель губернатора Ростовской области: «Зенит» отказался приобретать НобоаПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что «Зенит» отказался приобретать 31-летнего полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.Тьерри Анри: Две команды могут скинуть «ПСЖ» с пьедестала, но мне хочется, чтобы чемпионом стал «Монако»Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри - о чемпионате Франции.«Зенит» обыграл «Соннам» в заключительном матче на сборе в Испании«Зенит» обыграл корейский «Соннам» со счетом 2:1 в последнем матче испанских сборов.Бранислав Иванович: Надеюсь, мы добьемся хорошего результата в первом матче с «Андерлехтом»Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, матч с каким соперником он будет считать для себя принципиальным.К «Андерлехту» «Зенит» пока не готов. Михаил Борзыкин – о втором сборе питерцевК «Андерлехту» «Зенит» пока не готов. Михаил Борзыкин – о втором сборе питерцевДо матча «Андерлехт» – «Зенит» остается десять дней. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, в каком состоянии находятся питерцы.Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» вышел в 1/4 финала Кубка ТурцииВ матче 1/8 финала Кубка Турции «Фенербахче» на выезде обыграл «Бешикташ» со счетом 1:0.
Главные новости
Футбол
УЕФА сократил дисквалификацию Гранквиста в Лиге Европы до одного матча
Футбол
Александр Кержаков: Меня печалит место России в рейтинге ФИФА. Это нужно срочно исправлять
Футбол
Шандао не покинет «Анжи» зимой
Биатлон
Виталий Мутко: Хочется, чтобы у наших биатлонистов были медали на чемпионате мира
Биатлон
Дмитрий Губерниев: На меня никто не наезжал по поводу слов в адрес Фуркада
MMA
Альберт Дураев: Самбо Федора «не прокатит». Закончились времена
Футбол
Григорьев присоединился к «Оренбургу»
Футбол
Заммэра Москвы: На поле «Лужников» можно играть уже сейчас
Биатлон
Допинг-пробы казахстанских биатлонистов на ЧМ оказались отрицательными
Биатлон
Александр Тихонов: Самая большая вина в допинговом скандале – на Бессеберге
все новости
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Андреас Гранквист
Андреас Гранквиствсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости