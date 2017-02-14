УЕФА сократил дисквалификацию Гранквиста в Лиге Европы до одного матча

Сегодня, 14 февраля, поставлена точка в вопросе срока дисквалификации центрального защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста, сообщает официальный сайт команды.

Напомним, что капитан «горожан» был удален с поля в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Ниццы». Решением контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА на шведа было наложено наказание в виде двух матчей дисквалификации. «Краснодар» подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча, поскольку в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не имел намерения играть грубо и вообще в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на футбольном поле.

Апелляционный комитет УЕФА согласился с доводами «Краснодара» и постановил изменить решение контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, снизив срок дисквалификации Гранквиста с двух матчей до одного. Соответствующее письмо сегодня пришло в офис «Краснодара».

Таким образом, капитан «быков» вынужден будет пропустить первый, домашний поединок с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, но сможет принять участие в ответной игре, что пройдет 22 февраля в Стамбуле.