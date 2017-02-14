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Мужской и женской командам «Динамо» (Краснодар) частично погасили долги по зарплате

Источник:  Р-СпортКомментарии

Связующая краснодарского «Динамо» Светлана Сурцева рассказала, что женской и мужской командам погасили задолженность по зарплате за два месяц.

- В наш клуб поступил первый транш. Игрокам и персоналу мужской и женской команд выплатили зарплату за два месяца. Дело сдвинулось с места, спасибо вице-губернатору Краснодарского края Андрею Алексеенко. Ожидается, что до конца февраля поступит основной большой транш, благодаря которому вся остальная задолженность может быть погашена, - сказала Сурцева «Р-Спорту». 

Ранее сообщалось о многомесячных долгах клуба перед игроками. Волейболистки «Динамо» обратились с просьбой о помощи к председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву. 

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко 31 января заявил, что к 10 февраля компания «Черномортранснефть» переведет краснодарскому клубу транш в размере 70 миллионов рублей.

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