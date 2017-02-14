Флорентен Погба: Поль немного несдержан и сходит с ума после поражений

Защитник «Сент-Этьена» Флорентен Погба рассказал о том, как его брат – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба – относится к поражениям.

«Он немного несдержанный, – приводит Sky Sports слова старшего Погба. – Он не любит проигрывать. Его голова начинает гудеть после поражений.

Я научился проигрывать. Я отношусь к этому так: вы не проигрываете – вы учитесь. Но он после поражений сходит с ума».

В четверг «Манчестер Юнайтед» и «Сент-Этьен» сыграют на «Олд Траффорд» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Эти две игры будут эмоциональными. И я надеюсь, мы сможем извлечь из них что-то положительное. Даже с учетом того, что «Юнайтед» – великий клуб, в футболе все возможно. То, что они лучше на бумаге, ни о чем не говорит».

Добавим, что 26-летний Флорентен Погба проводит четвертый сезон за «Сент-Этьен». Выступавший за молодежную сборную Франции защитник теперь играет за сборную Гвинеи.