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Флорентен Погба: Поль немного несдержан и сходит с ума после поражений

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Сент-Этьена» Флорентен Погба рассказал о том, как его брат – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба – относится к поражениям.

«Он немного несдержанный, – приводит Sky Sports слова старшего Погба. – Он не любит проигрывать. Его голова начинает гудеть после поражений.

Я научился проигрывать. Я отношусь к этому так: вы не проигрываете – вы учитесь. Но он после поражений сходит с ума».

В четверг «Манчестер Юнайтед» и «Сент-Этьен» сыграют на «Олд Траффорд» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Эти две игры будут эмоциональными. И я надеюсь, мы сможем извлечь из них что-то положительное. Даже с учетом того, что «Юнайтед» – великий клуб, в футболе все возможно. То, что они лучше на бумаге, ни о чем не говорит».

Добавим, что 26-летний Флорентен Погба проводит четвертый сезон за «Сент-Этьен». Выступавший за молодежную сборную Франции защитник теперь играет за сборную Гвинеи.

Матч

Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен

Место и дата

16 февраля 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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