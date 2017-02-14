Игорь Григоренко: Как Капризов не лидер? Он забивает голы в нужный момент

Капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко высказался о лидерских качествах 19-летнего форварда Кирилла Капризова.

– Ну а посмотрите, как мы начинали, – приводит слова Григоренко официальный сайт КХЛ. – Еще раньше играли, в 19-20 лет были уже состоявшиеся игроки. Да, молодец парень, но он стремится к той цели, которую себе поставил. Он много работает, старается, прислушивается и выполняет то, что говорит тренерский штаб. У него хороший бросок, он умный. За счёт этого так и играет.

– Капризова уже воспринимают в «Салавате Юлаеве» как лидера?

– Конечно. Как он не лидер? Он забивает голы в нужный момент. Понятное дело, что он молодой. Но то, что в этом возрасте Капризов уже игрок основной команды – все. И никаких поблажек.

В нынешнем сезоне Капризов набрал 42 (20+22) очка в 47 матчах при показателе полезности «+7» и 64 минутах штрафа.

На прошлой неделе форвард дебютировал в сборной России и был признан лучшим нападающим Шведских хоккейных игр, а также вошел в символическую сборную турнира.