Шешуков может продолжить карьеру в «Балтике»

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Sportbox.

По информации источника, Шешуков с большой долей вероятности доиграет сезон в калининградской «Балтике», которую возглавил Игорь Черевченко, под чьим руководством футболист выступал в «Локомотиве». Сейчас клубы решают, на каких условиях может состояться переход. Скорее всего, Шешуков будет выступать за «Балтику» на правах аренды.

Полузащитник не полетел с «Арсеналом» на очередной сбор в Турцию. В текущем сезоне 33-летний футболист провел за тульский клуб восемь матчей, но результативными действиями не отметился.

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