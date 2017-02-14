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Шешуков может продолжить карьеру в «Балтике»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Sportbox.

По информации источника, Шешуков с большой долей вероятности доиграет сезон в калининградской «Балтике», которую возглавил Игорь Черевченко, под чьим руководством футболист выступал в «Локомотиве». Сейчас клубы решают, на каких условиях может состояться переход. Скорее всего, Шешуков будет выступать за «Балтику» на правах аренды. 

Полузащитник не полетел с «Арсеналом» на очередной сбор в Турцию. В текущем сезоне 33-летний футболист провел за тульский клуб восемь матчей, но результативными действиями не отметился. 

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