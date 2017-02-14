Аарон Оланаре: Уверен, что к матчу с «Зенитом» мои кондиции будут оптимальными

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о своем состоянии перед возобновлением чемпионата России.

- Я тренируюсь две недели и постепенно подхожу к тому, чтобы набрать хорошие кондиции. Пока не могу сказать, что готов на все сто процентов играть с первых минут и провести матч от начала до конца. Уверен, что к первому официальному матчу мои кондиции будут практически оптимальными, и я уже буду очень готов помогать своей команде.

Свою физическую форму я оцениваю на сто процентов. Точно также могу сказать об игровом тонусе. Мы с одноклубниками заново привыкаем друг к другу, так как меня не было в команде некоторое время. С каждым днем наше взаимопонимание улучшается, - сказал Оланаре в интервью Bobsoccer.

Напомним, первый официальный матч в 2017 году подопечные Виктора Гончаренко проведут 4 марта в Москве против «Зенита». Игра пройдет в рамках 18-го тура премьер-лиги.

28 января Оланаре подписал с ЦСКА контракт на 4,5 года. Нигерийский форвард играл за армейцев весной 2016 года на правах аренды. В семи матчах чемпионата России 22-летний футболист забил два гола. Также на его счету забитый мяч в финале Кубка России-2015/16, где ЦСКА проиграл «Зениту» (1:4). После того матча у Оланаре диагностировали повреждение передней и боковой связки колена. Из-за этой травмы нигериец не играл семь месяцев.

Что случилось со «Спартаком»? Обзор сборов (видео)