«Анжи» может арендовать футболиста «Ростова» Муссу Думбия

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия может перейти в «Анжи» на правах аренды до конца сезона, сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.

«У «Анжи» есть интерес к Мусса Думбия, сейчас ведутся переговоры об аренде до конца этого сезона», - сказал источник.

22-летний Думбия перешел в «Ростов» в 2014 году. Всего за ростовский клуб малиец сыграл 38 матчей в чемпионате России, одну игру в Кубке страны и семь встреч в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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