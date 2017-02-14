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Геннадий Величкин: Кросби наводил справки о «Металлурге»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Правда, что вы звали Сидни Кросби в «Металлург» во время локаута?
- Там вот как было. За океаном никакой ясности не было, а Малкин уже выступал за «Магнитку». Так вот, Кросби звонил Жене и подробно узнавал у него все о нашей команде. Это была его инициатива. Видимо, Сидни хотел сам посмотреть, что за клуб есть в родном городе Малкина. Но до подписания контракта мы не дошли.

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