Геннадий Величкин: Кросби наводил справки о «Металлурге»
Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Правда, что вы звали Сидни Кросби в «Металлург» во время локаута?
- Там вот как было. За океаном никакой ясности не было, а Малкин уже выступал за «Магнитку». Так вот, Кросби звонил Жене и подробно узнавал у него все о нашей команде. Это была его инициатива. Видимо, Сидни хотел сам посмотреть, что за клуб есть в родном городе Малкина. Но до подписания контракта мы не дошли.
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