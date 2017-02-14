Геннадий Величкин: Кросби наводил справки о «Металлурге»

Сидни Кросби: Надеюсь как можно быстрее набрать 1000 очков, чтобы не отвечать на вопросы об этом

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:1) высказался о том, что ему не удалось приблизиться к отметке в 1000 очков.