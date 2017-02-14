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Леонид Гурьев: Старых способна бороться за медали в индивидуальной гонке

Источник:  «Известия»Комментарии

Старший тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев оценил перспективы российской биатлонистки Ирины Старых в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Ира Старых была четвертой в гонке преследования, причем на последней петле она показала, что на трассе можно биться. Ей просто надо самой почувствовать, что она может составить конкуренцию лидерам. На финише Ира сумела опередить Кайсу Мякяряйнен, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер. Боролась, не проиграла и показала, что сейчас готова не хуже их. Ей нужно прочувствовать ритм гонок такого уровня – она не участвовала в них три года.

Думаю, Старых способна бороться за медали в индивидуальной гонке, если сработает так же, как в гонке преследования. У нас есть люди на масс-старт и эстафету, имеется взаимозаменяемость», – приводят «Известия» слова Гурьева.

Напомним, в январе 29-летняя Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Дужниках Здрой.

Женская индивидуальная гонка пройдет в Хохфильцене в среду. Начало – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки

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