Геннадий Величкин: Нам важно сохранить Мозякина до конца его карьеры

Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Когда игрок набирает 1000 очков в НХЛ, то ему вручают золотую клюшку, в его честь проводят торжественную церемонию. Как вы поздравите Сергея Мозякина?

- Конечно, мы это как-то отметим. Не буду пока раскрывать вам все подробности… Мы готовим сюрприз Мозякину к домашнему матчу против «Трактора» (17 февраля). Но если это произойдет в Челябинске (матч против «Трактора» - 15 февраля), то и там постараемся что-то придумать.

- Контракт у 35-летнего Сергея Мозякина с «Магниткой» еще на один год, до 2018-го. Для вас важно сохранить такого игрока до конца карьеры?

- Загадывать не будем, но я думаю, что да.