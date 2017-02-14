Кирилл Котов: Уход Самедова однозначно ослабил «Локомотив»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался о трансферной политике клуба и заявил, что может войти в руководство «Балтики», которую возглавил бывший главный тренер красно-зеленых Игорь Черевченко.

– Фарфан? Это качественный футболист, но как он заиграет в «Локомотиве», непонятно, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Котова. – Не мне судить об этом, его уже взяли в команду.

– Уход Самедова ослабил «Локо»?

– Я считаю, однозначно.

– Недавно Игорь Черевченко возглавил «Балтику», также есть информация, что туда может отправиться и Кирилл Котов. Она достоверна или нет?

– Со мной разговаривали первые лица Калининградской области. Посмотрим.

– Значит, такой вариант возможен?

– Возможен.