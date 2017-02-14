Кирилл Котов: Уход Самедова однозначно ослабил «Локомотив»
Бывший спортивный
директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался о трансферной политике клуба и
заявил, что может войти в руководство «Балтики», которую возглавил бывший
главный тренер красно-зеленых Игорь Черевченко.
– Фарфан? Это качественный футболист, но как он заиграет в «Локомотиве», непонятно, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Котова. – Не мне судить об этом, его уже взяли в команду.
– Уход Самедова
ослабил «Локо»?
– Я считаю, однозначно.
– Недавно Игорь
Черевченко возглавил «Балтику», также есть информация, что туда может
отправиться и Кирилл Котов. Она достоверна или нет?
– Со мной разговаривали первые лица Калининградской области. Посмотрим.
– Значит, такой
вариант возможен?
– Возможен.
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