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Эскил «Eskillz» Сандблад покинул Horde

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Офлейнер Эскил «Eskillz» Сандблад покинул состав шведской команды Horde по DOta 2. Об этом игрок сообщил в своем твиттере.


«Я больше не играю в Horde. Я буду искать новую команду, как только ко мне вернется мотивация. Мне нужно несколько недель просто расслабленной игры»

Eskillz выступал за Horde с ноября 2016 года.

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