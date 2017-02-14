Эскил «Eskillz» Сандблад покинул Horde

Офлейнер Эскил «Eskillz» Сандблад покинул состав шведской команды Horde по DOta 2. Об этом игрок сообщил в своем твиттере.

I am no longer playing in Horde. I will be looking for a new team once my motivation comes back. I need a few weeks of just chill-gaming — Eskil Sundblad (@eskillzDotA) 13 февраля 2017 г.

«Я больше не играю в Horde. Я буду искать новую команду, как только ко мне вернется мотивация. Мне нужно несколько недель просто расслабленной игры»

Eskillz выступал за Horde с ноября 2016 года.