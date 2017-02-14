Турал Рагимов: Для Митриона большой плюс, что бой с Федором пройдет в «клетке»
Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов — о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.
«Думаю, бой будет нелегким для Федора. Он давно не дрался в США, да и в «клетке» нечасто выступал. Опасность Митриона заключается именно в том, что он может прижать Емельяненко к «клетке». Это, однозначно, может усложнить ситуацию для Федора. Однако, скорость, точность и огромный опыт нашего спортсмена, надеюсь, позволит ему устоять», - сказал Рагимов «Советскому спорту».
Напомним, что бой Емельяненко — Митрион возглавляет турнир Bellator 172, который состоится 19 февраля.
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