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Турал Рагимов: Для Митриона большой плюс, что бой с Федором пройдет в «клетке»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов — о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.

«Думаю, бой будет нелегким для Федора. Он давно не дрался в США, да и в «клетке» нечасто выступал. Опасность Митриона заключается именно в том, что он может прижать Емельяненко к «клетке». Это, однозначно, может усложнить ситуацию для Федора. Однако, скорость, точность и огромный опыт нашего спортсмена, надеюсь, позволит ему устоять», - сказал Рагимов «Советскому спорту».

Напомним, что бой Емельяненко — Митрион возглавляет турнир Bellator 172, который состоится 19 февраля.

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